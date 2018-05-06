Ещё
Кадры заброшенной деревни-призрака в Китае появились в сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадры заброшенной деревни-призрака в Китае появились в сети 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Китай. Кадры с видами заброшенной китайской деревни Хутуван на острове Шэншань появились в сети. Как отмечает L!FE, стены начавших разрушаться зданий увивает пышный плющ.
Когда-то это был процветающий рыболовный центр. Но деревня пришла в упадок. Не выдержала конкуренции с расположившимся неподалёку городом-миллионером Шанхаем.
В 1990-х в Хутуване проживало около двух тысяч человек. Большинство со временем перебралось на материк, а оставшиеся старики постепенно умирали. И сейчас в «царстве плюща» осталось не больше 12 жителей.
Теперь Хутуван посещают только туристы, чтобы полюбоваться зачаровывающей пустотой зелёной деревни и сделать снимки на память.
Houtouwan — The Lost Village
Abandoned in the 1990s, Houtouwan is a small fishing village on the eastern most Chinese island of Shengshan. Due to large trawlers from nearby Shanghai, the fishing supply was depleted and forced the residents to find work elsewhere. Now this ghost village only sees tourists and a few locals selling essentials for the day trippers.
ИА «Сусанин»: последние новости
Девушки-стрелки из Удмуртии стали лучшими на всероссийских соревнованиях Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» может не попасть в плей-офф чемпионата России из-за долгов Имя погибшего в Сирии пилота вертолёта увековечат в Саратове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера34
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой77
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Шарапова одержала долгожданную победу17
Медведеву обвинили в предательстве100
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение