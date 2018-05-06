Polyphony Digital анонсировала первый мировой чемпионат по Gran Turismo Sport

Гонка пройдёт в Германии на трассе Нюрбургринг.

Создатели Gran Turismo Sport объявили, что первый мировой чемпионат по их гоночной игре пройдёт уже на следующей неделе. В качестве места проведения выбрана одна из самых популярных трасс планеты — Нюрбургринг. Соревнования будут проводиться в двух категориях: Национальный кубок и Кубок поклонников производителя.

Polyphony Digital пригласила для участия 30 лучших европейских игроков GT (России в списке нет):

Трансляция гонки «24 часа Нюрбургринга» будет вестись в прямом эфире. Поклонники серии смогут посмотреть на игру профессионалов в специально отведённой для этого зоне, а также поучаствовать в дружеских заездах, разделённых по классам: «юношеский (до 15 лет)», «взрослый (16 — 35 лет)», «старший (36 и старше)».

Gran Turismo World Tour 2018 Nürburgring пройдёт с 10 по 13 мая 2018 года.