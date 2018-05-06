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Polyphony Digital анонсировала первый мировой чемпионат по Gran Turismo Sport
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Polyphony Digital анонсировала первый мировой чемпионат по Gran Turismo Sport 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Гонка пройдёт в Германии на трассе Нюрбургринг.
Создатели Gran Turismo Sport объявили, что первый мировой чемпионат по их гоночной игре пройдёт уже на следующей неделе. В качестве места проведения выбрана одна из самых популярных трасс планеты — Нюрбургринг. Соревнования будут проводиться в двух категориях: Национальный кубок и Кубок поклонников производителя.
Polyphony Digital пригласила для участия 30 лучших европейских игроков GT (России в списке нет):
Трансляция гонки «24 часа Нюрбургринга» будет вестись в прямом эфире. Поклонники серии смогут посмотреть на игру профессионалов в специально отведённой для этого зоне, а также поучаствовать в дружеских заездах, разделённых по классам: «юношеский (до 15 лет)», «взрослый (16 — 35 лет)», «старший (36 и старше)».
Gran Turismo World Tour 2018 Nürburgring пройдёт с 10 по 13 мая 2018 года.
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