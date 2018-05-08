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Черчесов опроверг возвращение Березуцких в сборную
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Черчесов опроверг возвращение Березуцких в сборную 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер национальной сборной России по футболу опроверг информацию о том, что защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие выступят на предстоящем чемпионате мира — 2018, передает ТАСС.
Ранее некоторым СМИ стало известно, что Черчесов попросил защитников сыграть за сборную на ЧМ-2018, и те согласились.
"Позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков", — сказал он.
Также наставник россиян сообщил, что в пятницу будет объявлена расширенная заявка сборной России для подготовки к ЧМ-2018.
"Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира", — заключил Черчесов.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Георгий Джикия включены в пул тестирования РУСАДА.
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