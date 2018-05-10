Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018 

ТАСС, 10 мая. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров команд, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года.
По данным портала Transfermarkt.com, российский специалист зарабатывает €2,5 млн в год. Самым высокооплачиваемым тренером является наставник сборной Германии Йоахим Лёв (€3,8 млн), второе-третье места в списке делят Тите (Бразилия) и Дидье Дешам (Франция) (оба — по €3,4 млн), четверку замыкает главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги (€2,9 млн).
Следом за Черчесовым расположились Фернанду Сантуш (Португалия, €2,18 млн), Карлуш Кейруш (Иран, €1,9 млн), Гарет Саутгейт (Англия, €1,9 млн), Хорхе Сампаоли (Аргентина, €1,77 млн), десятку замыкает Оскар Табарес (Уругвай, €1,7 млн). Самым низкооплачиваемым тренером является наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе (€0,19 млн).
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.