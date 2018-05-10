Рахимов о кандидатах в сборную России на ЧМ-2018

11 мая главный тренер Станислав Черчесов объявит расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к чемпионату мира 2018 года. В преддверии этого события бывший наставник «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью RT прокомментировал возможное возвращение в национальную команду защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких, а также высказал мнение о ситуации с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым . Кроме того, он назвал самую сильную линию коллектива и рассказал о перспективах в сборной форварда «Арсенала» Артёма Дзюбы.

«Не стоит надеяться на выступление Джикии на чемпионате мира»

Игорь Акинфеев и Андрей Лунёв — бесспорные кандидаты на место в сборной России. Кто может занять место третьего голкипера?

— Целесообразно ли брать на место третьего вратаря 34-летнего Габулова? Не лучше ли дать шанс более молодому Селихову?

— Вероятно, у Черчесова есть своё мнение на этот счёт. Габулов же имеет игровую практику в «Брюгге», клуб претендует на победу в чемпионате Бельгии. Таким образом, говорить о нехватке игровой практики нельзя.

— Может ли завоевание золотых медалей РФПЛ способствовать вызову в сборную голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме?

— Безусловно. Он провёл очень хороший сезон, несмотря на несколько несерьёзных травм. Это представитель команды-чемпиона. Он имеет полное право выступить на мундиале.

— На пост левого защитника претендуют сразу несколько футболистов. В их числе Дмитрий Комбаров , который в заключительных турах оставался вне заявки «Спартака». Стоит ли Черчесову вызывать в сборную игрока, который не проходит в основной состав собственного клуба?

— Нельзя забывать, что на протяжении всего сезона Комбаров был основным левым защитником красно-белых, а также неоднократно получал приглашения в сборную. Неправильно делать выводы по футболисту, основываясь на нескольких последних встречах. Не это должно быть главным критерием. Есть много нюансов, которые в итоге будут влиять на выбор главного тренера.

— Например?

— Стиль игры национальной команды, будущие соперники. Наставник будет отталкиваться от состава оппонента и делать выводы, нужен ему в составе игрок более атакующего или оборонительного плана.

— Ещё один кандидат в сборную — Юрий Жирков . Способен ли 34-летний игрок «Зенита» на протяжении матча закрывать всю бровку?

— В европейских топ-чемпионатах выступает огромное количество немолодых футболистов. Там уже давно не смотрят на паспорт. Если игрок исполняет возложенные на него обязанности и хорошо смотрится на этой позиции, не стоит обращать внимание на его возраст. Причём Жирков имеет огромный опыт: он защищал цвета лондонского «Челси», ЦСКА, теперь выступает за петербургский клуб. Мало кто из россиян может похвастаться таким послужным списком. Поэтому место в расширенном списке Юрий заслужил.

— Также на место левого защитника претендует Константин Рауш из «Динамо». Подтверждает ли его игра притязания на место в составе сборной?

— Как и у всех, у него есть и ошибки, и позитивные моменты. У Рауша хорошая левая нога, он умеет делать качественные передачи в штрафную. А в коллективе Черчесова это очень приветствуется. Также он —исполнитель стандартных положений и способен закрыть две-три позиции на поле. Мы видели его на позициях не только латераля, но и крайних защитника и полузащитника.

— Если делать выводы по последним контрольным матчам, в сборную вызывались Андрей Семёнов из «Ахмата» и Роман Нойштедтер , который сейчас на постоянной основе выступает за «Фенербахче». Кроме того, в случае необходимости на этой позиции может сыграть номинально правый крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес

— Правильно ли поступил Черчесов, отказавшись взять в расширенный список проходящих курс реабилитации после тяжёлых травм Георгия Джикию Виктора Васина ? Причём о защитнике «Спартака» сообщали, что он вполне может успеть восстановиться к чемпионату мира.

— Возможно, он и успеет оправиться от травмы к старту мундиаля. Это зависит от его мышечной структуры. Но сроки восстановления от повреждения крестообразных связок одинаковые во всём мире. Джикии, как и Васину, будет очень сложно набрать оптимальные кондиции. Приобрести игровой тонус возможно исключительно через матчи. На тренировках он всё равно будет действовать более осторожно.

— Об участии Джикии в мундиале можно забыть?

— Считаю, что надеяться на чудо здесь не стоит. Не помню, чтобы кому-то из футболистов за пять месяцев удавалось восстановиться от подобной травмы.

— Существует ли вероятность, что защитника ЦСКА Кирилла Набабкина получится использовать в центральной зоне сборной?

— Из-за сложившихся обстоятельств, он был вынужден играть на этой позиции в армейском клубе. Но его основное амплуа — это крайний защитник. Не думаю, что Набабкин будет одним из кандидатов на место в центре обороны.

— Нельзя не сказать о возможном вызове в сборную братьев Березуцких. Ходят разговоры, что после нынешнего сезона они завершат карьеру. Возможно, они всё же захотят сыграть на домашнем чемпионате мира перед уходом из футбола?

— Насколько я знаю, возвращение в национальную команду не состоится. Что касается карьеры, определяющим фактором здесь станет состояние их здоровья. Алексей и Василий ещё могут поиграть за армейцев. Учитывая возможное завершение карьеры Сергея Игнашевича , ЦСКА может попасть в сложную ситуацию из-за массового ухода центральных защитников.

— В нынешнем состоянии Березуцкие усилили бы сборную России?

— Их опыт очень нужен. На протяжении долгих лет они выступали на самом высоком уровне, как в национальной команде, так и в еврокубках. При этом нельзя забывать о сыгранности и взаимопонимании. Безусловно, совместное присутствие на поле братьев, Акинфеева и Фернандеса пошло бы на пользу коллективу Черчесова.

— Кто, кроме Марио Фернандеса и Игоря Смольникова , может сыграть на правом фланге национальной команды?

— Из-за игровой схемы с тремя центральными защитниками, бровку могут закрывать как игроки оборонительные, так и более атакующего плана. Поэтому на этой же позиции использовался Александр Самедов . Думаю, все трое получат вызов в национальную команду.

— Способен ли Самедов закрывать всю бровку?

— Это зависит от того, кто будет соперником национальной команды. Возьмём будущий матч чемпионата мира против Саудовской Аравии. Возможно, сборной понадобится не номинальный защитник, а более атакующий футболист. При таких задачах и высоком прессинге использование игрока такого плана — более логично. И наоборот, во встрече против номинальной Испании и схеме с пятью защитниками понадобится исполнитель более оборонительного характера.

— Заслужил ли вызов в сборную Владислав Игнатьев из «Локомотива»?

— Он провёл очень хороший сезон и внёс весомый вклад в победу в чемпионате. Причём он выступал на месте крайнего защитника, хотя ранее располагался ближе к атаке. Игнатьев вполне может получить приглашение от Черчесова.

— В матче против тульского «Арсенала» серьёзную травму получил защитник ЦСКА Константин Кучаев . Это потеря для сборной?

— Он имел шансы попасть в национальную команду. Но всё же это молодой футболист, который заявил о себе только в этом сезоне. Проявил себя очень хорошо, причём на нескольких позициях. В первую очередь, это удар не по сборной, а по самому Кучаеву. Ему необходимо преодолеть этот сложный период.

— Как вы считаете, возможен ли переход сборной на игру с четырьмя защитниками?

— Черчесов использовал данную схему в матче против Испании. Это произошло при счёте 1:3 и тогда тогда удалось забить два мяча. Также она наигрывалась в концовке контрольного матча с Францией. Но основной останется модель с тремя защитниками. Думаю, она больше позволяет перекрывать зоны, а футболисты могут дополнять друг друга.

— С чем связан выбор главного тренера?

— При игре в два защитника игрокам необходимо обладать большим мастерством. Наверное, в сборной России нет спортсменов уровня Серхио Рамоса и Жерара Пике. Поэтому в основу угла возведено взаимодействие между тремя футболистами обороны.

«У сборной России очень качественные исполнители в полузащите»

— Этот сезон получился не очень удачным для капитана «Спартака» Дениса Глушакова . Он смотрелся менее впечатляюще, чем годом ранее, а в матче с «Тосно» допустил ряд промахов, которые помешали его коллективу победить и выбили его из колеи. Плюс в последних матчах он не выходил на поле. Стоит ли Черчесову вызывать в национальную команду полузащитника, который находится в таком тяжёлом психологическом состоянии?

— За исключением «Локомотива», игроки всех команд находятся не в лучшем расположении духа. Да, в этом сезоне Глушаков не стал чемпионом и допустил несколько ошибок, но без этого не бывает. Он всё равно остаётся одним из лидеров «Спартака». Этот психологический спад не станет для него большой проблемой. Уверен, возможность сыграть на домашнем чемпионате мира сможет его должным образом мотивировать.

— Назовите, пожалуйста, главных кандидатов на место в центральной зоне сборной России.

Далер Кузяев, — Считаю, что наша команда располагает хорошим подбором исполнителей в этой линии. Она достаточно мобильная и за счёт неё возможно снизить давление на оборону. Помимо Глушакова, у нас есть Роман Зобнин Александр Головин — все футболисты хорошего уровня. Если защита — это головная боль для тренера, то в средней зоне существует большой выбор качественных игроков.

— Часто говорят о необходимости вызова в сборную полузащитника «Урала» Романа Емельянова . Он способен усилить команду и получить место в стартовом составе?

— Он — опорный хавбек, но в последних матчах выступал ближе к атаке. Выбор остаётся за тренером. Емельянов до настоящего момента не вызывался в состав национальной команды, поэтому рассчитывать на это сейчас достаточно сложно.

— Нельзя обойти стороной кандидатуру Игоря Денисова. Стоит ли Черчесову забыть о конфликтах в преддверии первого в истории домашнего чемпионата мира?

— Главный тренер сделал свой выбор, и он окончательный. Всё будет зависеть от выступления на турнире. Если оно будет успешным, то разговоры о Денисове забудутся. В противном случае, это будет обсуждаться ещё больше.

— В одном из интервью Черчесов сказал, что один игрок не может кардинально изменить игру сборной. Денисов, лидер РФПЛ по многим статистическим показателям, мог бы помочь национальной команде?

— Отдельный футболист не может преобразить весь коллектив, но он может усилить конкуренцию. В следствие этого на несколько процентов поднимется уровень игры всей сборной. Он уже не раз защищал цвета страны и обладает огромным опытом.

— Если кандидатура Александра Головина сомнению не подлежит, то Алан Дзагоев не кажется стопроцентным кандидатом на место в сборной. Согласны?

— Он очень хорошо смотрелся в матчах чемпионата России, но частые травмы немного мешают ему постоянно находиться в лучших кондициях. Думаю, он получит вызов в сборную. Всё, что нужно Дзагоеву — избегать повреждений и готовиться к ЧМ.

— После победы в чемпионате России, логичным ли будет вызов братьев Миранчуков в национальную команду?

— Конечно, оба отлично проявили себя в нынешнем сезоне, показывали футбол хорошего уровня. Думаю, нет сомнений, что для них есть место в расширенном списке.

— «Зенит» крайне невразумительно провёл вторую половину чемпионата, при этом одним из лучших в его составе был Далер Кузяев. Он может быть уверен в сохранении места в сборной?

— Безусловно. Несмотря на не очень выдающийся год для всего «Зенита», сам полузащитник смотрелся как один из лидеров команды. Единственный негативный момент: он часто действовал не на своей позиции. Думаю, максимум пользы он мог бы принести в центре поля, а не на фланге.

— Можно ли то же самое сказать про Александра Ерохина Дмитрия Полоза ? В последнее время фланговый полузащитник «Зенита» появляется исключительно со скамейки, но полезными действиями отметиться не может.

— Те футболисты, которые вызывались в сборную на протяжении последнего времени, получат приглашение в команду. Но их состояние пока не ясно.

«Несколько удачных выступлений недостаточно для вызова Чалова в сборную»

— Настоящим открытием чемпионата России стал Александр Ташаев из «Динамо». Черчесову стоит рассматривать его кандидатуру в национальную команду?

— Он один из тех футболистов, который также может появиться в расширенном списке.

— Пожалуй, одна из самых обсуждаемых — позиция центрального нападающего в российской сборной. Если Фёдор Смолов давно застолбил за собой место в основном составе, то в запасе пока значится лишь Антон Заболотный . После своего перехода в «Зенит» он ни разу не смог отметиться голом в официальном матче и стал объектом критики. Черчесову стоит продолжать доверять этому форварду?

— Наверное, главный тренер отправит приглашение Заболотному. В психологическом плане Антону сейчас очень тяжело. Когда ты не забиваешь, это постоянно давит. Возможно, он достаточно устойчив в этом аспекте и будет продолжать усиленно работать над собой. Но форвард оценивается исключительно по голам.

— В отличие от Заболотного, Артём Дзюба после перехода в «Арсенал» смотрится впечатляюще. Стоит ожидать его вызова в национальную команду?

— Он отлично провёл последние несколько месяцев, но сложно говорить о его приглашении в сборную. Во всяком случае, он сделал всё от себя зависящее, чтобы заслужить этот шанс.

— Многие полагают, что его отсутствие на Кубке конфедераций и в последующих контрольных встречах связано с конфликтом с Черчесовым. Вы верите в это?

— Думаю, в таких моментах личные интересы должны отходить на второй план. Я не знаю деталей и не могу точно ответить на этот вопрос. Но здесь на первом месте должна стоять национальная команда.

Фёдор Чалов также здорово играет в последних матчах, а в игре с «Арсеналом» отметился хет-триком. Он дорос до уровня сборной?

— Мне кажется, проявить себя в заключительных турах — мало для выступления на чемпионате мира. Думаю, в национальной команде не будет много новых лиц. Добавятся максимум 3—4 человека.

— Возможно ли возвращение в национальную команду Андрея Аршавина ? Он впечатляюще начал сезон в Казахстане и отметился семью результативными баллами в семи матчах.

— Не думаю. Насколько я знаю, он и до этого успешно играл в «Кайрате». Но я бы не стал обсуждать возможный вызов Аршавина в сборную.