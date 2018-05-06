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Пронзенные и живые: американские полицейские спасли пронзенных стрелами оленей
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Пронзенные и живые: американские полицейские спасли пронзенных стрелами оленей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ассоциация охотников предлагала в награду более 2000 долларов за любую информацию о тех, кто мог совершить подобное и о местонахождении животных.
Необычный вызов приняли в начале мая полицейские американского штата Орегон. Стражи порядка разыскивали… не преступников, но оленей! И не каких-нибудь обычных, а пронзенных стрелами. Предполагалось, что животных было трое.
Необычный вызов полицейские Оригона получили 27 апреля, когда их попросили приехать в городок Тенистая бухта, по которому прогуливался пронзенный стрелой олень. Правоохранители и местный департамент охраны дикой природы попытались найти животное, чтобы помочь ему, но не смогли. Вечером того же дня один из полицейских сообщил о двух пронзенных стрелами оленях. Причем у второго стрела застряла в голове. При этом оба животных передвигались, щипали листья и не чувствовали никакого дискомфорта — будто бы раны не причиняли им вреда.
Орегонская ассоциация охотников готова была щедро наградить за любую информацию о браконьерах, устроивших подобные эксперименты на территории штата.
— Браконьерство и разрушение мест обитаний животных влияет на настоящее и будущее диких животных, нарушает закон и создает экономические проблемы, — говорится в заявлении ассоциации.
Позднее местные жители сообщили, что видели третьего оленя со стрелой в теле.
По словам сержанта Каито Райзера (Kaito Raiser), который прокомментировал ситуацию по электронной почте изданию The New York Post, https://nypost.com/2018/04/30/deer-survives-arrow-to-the-face/ ничего подобного раньше не происходило, так что ситуация более чем неординарная. По его словам, к полудню понедельника животных или подозреваемых в их ранении обнаружить не удалось. Даже если это были охотники, они вышли за пределы установленного срока ведения охоты и нарушили закон.
— Те, кто стрелял из лука по оленям, не охотники, так как для охоты должно использоваться огнестрельное оружие, чтобы при охоте свести к минимуму наносимый животному ущерб, — сказал Райзер во время короткого телефонного интервью, — К тому же законопослушный охотник никогда не целился бы в те области тела оленя, где были замечены травмы стрелами. А еще — это не те ареалы обитания животных, где на них обычно охотятся.
OSP is seeking #PublicAssistance with information regarding Multiple deer that were shot with arrows in Shady Cove area Sorry Images might be disturbing https://t.co/g6faO6xNUk pic.twitter.com/keG4beu0Qj
— Oregon State Police (@ORStatePolice) 29 апреля 2018 г.
Позднее в микроблоге полиции Орегона появилась информация о том, что животных все-таки удалось отловить и извлечь стрелы из их тел. С ними все в порядке, они выпущены на свободу и чувствуют себя хорошо.
Update, @MyODFW and @OSP_Fish successfully removed arrows from deer illegally shot in Shady Cove. https://t.co/uWYubVUTWu OSP is still seeking #PublicAssistance with info to call the TIP line at 1-800-452-7888. pic.twitter.com/7CT6P0eZ3m
— Oregon State Police (@ORStatePolice) 3 мая 2018 г.
pic.twitter.com/QjHGJDMyhv
— Oregon State Police (@ORStatePolice) 3 мая 2018 г.
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