«Зенит» может переманить президента «Локомотива»

"Геркус — самый эффективный менеджер. Он занимает должность президента «Локомотива» один год, и команда — чемпион. И Илья — зенитовец, вы знаете, что он работал в «Зените». Когда Геркус пришел в «Локомотив», то не скрывал, что болеет за «Зенит», но является профессионалом и будет переживать за свой новый клуб. Это очень яркая фигура, и надо от него не отказываться, если он, не дай бог, захочет работать в Петербурге. От такого специалиста нельзя отказываться.