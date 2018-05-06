«Зенит» может переманить президента «Локомотива» 

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" должен пригласить президента «Локомотива» Илью Геркуса.
"Геркус — самый эффективный менеджер. Он занимает должность президента «Локомотива» один год, и команда — чемпион. И Илья — зенитовец, вы знаете, что он работал в «Зените». Когда Геркус пришел в «Локомотив», то не скрывал, что болеет за «Зенит», но является профессионалом и будет переживать за свой новый клуб. Это очень яркая фигура, и надо от него не отказываться, если он, не дай бог, захочет работать в Петербурге. От такого специалиста нельзя отказываться.
Геркус — современный президент, который сумел ужиться с очень непростым характером Семина. Последний ход президента «Локомотива», когда они накануне матча с «Зенитом» подписывают новый контракт с Семиным, — это хорошее решение, хорошая мотивация. Это успокоение для игроков и для самого тренера. Геркусу — пятерка за работу, а Юрию Палычу — пять с плюсом", — приводят слова Орлова российские СМИ.