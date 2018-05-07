Российские пилоты SMP Racing взяли «серебро» на автодроме «Брэндс-Хэтч»

Российские пилоты SMP Racing Владимир Атоев и Алексей Корнеев финишировали вторыми в кузовном классе GT Sprint на автодроме «Брэндс-Хэтч» в английском графстве Кент.

Для молодых российских гонщиков знакомство с «легендарной петлей» началось с того, что Корнеев попал в непростую ситуацию на первой тренировке. В результате Mercedes AMG GT3 под 35-м номером пришлось за ночь приводить в порядок механикам команды.

В итоге Атоеву пришлось стартовать практически без подготовки. Первым опытом для него стала квалификация.

"К тому же мне удалось проехать всего три круга, а что можно успеть за это время… Но рассчитываю, что в гонке мы отыграемся!", — вспоминал он позднее.

На два дня гонок ресурса российским пилотам не хватило, хотя команда механиков сделала все, исходя из возможностей в условиях мотор-хоума. В итоге в первой гонке россияне доехали до финиша со вторым результатом в зачете Silver cup. Во втором заезде классифицироваться им не удалось.

Любопытно, что оба этапа в формате гоночного уик-энда выиграли бельгийские экипажи. Сначала это сделали Дриес Вантхор и Вилл Стивенс, затем Стюарт Леонард и Фредерик Ферфиш на Audi.