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Российское «серебро» на Туманном альбионе
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Российское «серебро» на Туманном альбионе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российские пилоты SMP Racing Владимир Атоев и Алексей Корнеев финишировали вторыми в кузовном классе GT Sprint на автодроме «Брэндс-Хэтч» в английском графстве Кент.
Для молодых российских гонщиков знакомство с «легендарной петлей» началось с того, что Корнеев попал в передрягу на первой тренировке. В результате Mercedes AMG GT3 под 35-м номером пришлось за ночь приводить в порядок механикам команды.
Вроде бы ситуация была вполне рабочей, но Атоеву пришлось стартовать практически без подготовки. Первым опытом для него стала квалификация. «К тому же мне удалось проехать всего три круга, а что можно успеть за это время… Но рассчитываю, что в гонке мы отыграемся!», — вспоминал он позднее.
К сожалению, на два дня гонок ресурса молодым российским пилотам не хватило, хотя команда механиков сделала все, исходя из возможностей в условиях мотор-хоума. В итоге в первой гонке россияне доехали до финиша со вторым результатом в зачете Silver cup. Увы, во втором заезде классифицироваться им не удалось.
Любопытно, что оба этапа в формате гоночного уик-энда выиграли бельгийские экипажи. Сначала это сделалти Дриес Вантхор и Вилл Стивенс, затем Стюарт Леонард и Фредерик Ферфиш на Audi.
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