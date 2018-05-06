Филимонов: уже в 2001 году видел, что «Спартак» пошёл не той дорогой

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филиминов вспомнил, как уходил из стана красно-белых в киевское «Динамо» в 2001 году.

«Уход из «Спартака» и переезд в Киев в 2001 году — не ошибка. Я тогда уже видел, что клуб пошёл не той дорогой. Странные трансферы, непонятные люди в «Спартаке», которые раньше ни при каких раскладах не могли оказаться в команде. Атмосфера была уже не та. Я лично переговорил с Романцевым и сказал ему, что хотел бы поиграть в Европе. Понимая, что я могу скоро уйти, Олег Иванович стал наигрывать Левицкого. Я его в этом смысле понимаю. А потом в Киеве сломался Шовковский. Всё было решено за два дня. Я даже ни с кем не попрощался. Вещи из Тарасовки забирали родственники», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Павлом Пучковым и Денисом Целых.

В 2001 году «Спартак» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, после чего многие годы не мог стать чемпионом страны. Следующее чемпионство красно-белые выиграли только в 2017 году.

Полное интервью с Александром Филимоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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