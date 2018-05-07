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Спидраннер Distortion2 побил мировой рекорд по прохождению Dark Souls 2: SotFS
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Спидраннер Distortion2 побил мировой рекорд по прохождению Dark Souls 2: SotFS 

GameGuru 1 час назад
Фото: DTF.RU
Стример Distortion2 установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению Dark Souls 2: Scholars of the First Sin. Спидраннер уложился в 2 часа, 23 минуты и 43 секунды. Испытание было пройдено с учетом убийства всех боссов в игре. Предыдущий рекорд принадлежал игроку с ником EnsgMaster, прохождение которого заняло на минуту и 16 секунд дольше.
Distortion2 известен прежде всего, как заядлый спидраннер. Ранее, в прямом эфире Twitch он установил мировые рекорды по скоростному прохождению BloodBorne, Dark Souls 3, Bioshock Infinite и других игр. После спидрана Dark Souls 2: Scholars of the First Sin игрок отметил, что не хочет в ближайшее время возвращаться к этой игре.
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