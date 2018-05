Спидраннер Distortion2 побил мировой рекорд по прохождению Dark Souls 2: SotFS

Стример Distortion2 установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению Dark Souls 2: Scholars of the First Sin. Спидраннер уложился в 2 часа, 23 минуты и 43 секунды. Испытание было пройдено с учетом убийства всех боссов в игре. Предыдущий рекорд принадлежал игроку с ником EnsgMaster, прохождение которого заняло на минуту и 16 секунд дольше.

Distortion2 известен прежде всего, как заядлый спидраннер. Ранее, в прямом эфире Twitch он установил мировые рекорды по скоростному прохождению BloodBorne, Dark Souls 3, Bioshock Infinite и других игр. После спидрана Dark Souls 2: Scholars of the First Sin игрок отметил, что не хочет в ближайшее время возвращаться к этой игре.