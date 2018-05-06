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Спидраннер прошёл Dark Souls II за рекордные 2 часа и 23 минуты
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Спидраннер прошёл Dark Souls II за рекордные 2 часа и 23 минуты 

DTF.RU 57 минут назад
Фото: DTF.RU
Это на минуту меньше прошлого лучшего результата.
Спидраннер под ником Distortion2 установил мировой рекорд, пройдя Dark Souls II: Scholar of the First Sin за 2 часа, 23 минуты и 43 секунды. Предыдущий лучший результат принадлежит игроку EnsgMaster, уложившемуся за 2 часа, 24 минуты и 59 секунд. При этом, согласно сайту HowLongToBeat, на прохождение основного сюжета в Scholar of the First Sin уходит в среднем более 38 часов.
В своём прохождении Distortion2 убил всех боссов, которых в игре больше 40. Спидраннер также несколько раз отметил, что не намерен в дальнейшем возвращаться к Dark Souls 2, и не будет пытаться улучшить свой результат.
Distortion2 принадлежит несколько мировых рекордов в разных играх. В частности в январе 2018 года он прошёл Getting Over It with Benneth Foddy за минуту и 56 секунд, после чего в гневе удалил игру. В феврале 2017 года он прошёл Nioh за 1 час и 36 минут.
#фан #darksouls #игры
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