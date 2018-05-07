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Филиминов: ушел из «Спартака» в момент, когда клуб пошел не той дорогой
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Филиминов: ушел из «Спартака» в момент, когда клуб пошел не той дорогой 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь московского "Спартака" Александр Филиминов рассказал о причинах своего ухода в киевское «Динамо» в 2001 году. По словам голкипера, он был уверен, что красно-белых ждет длительный спад.
"Уход из «Спартака» и переезд в Киев в 2001 году не ошибка. Я тогда уже видел, что клуб пошёл не той дорогой. Странные трансферы, непонятные люди в «Спартаке», которые раньше ни при каких раскладах не могли оказаться в команде. Атмосфера была уже не та" — цитирует Филимонова "Чемпионат.com".
Он также подчеркнул, что его уход из московского клуба получился очень быстрым.
"Я лично переговорил с Олегом Романцевым и сказал ему, что хотел бы поиграть в Европе. Понимая, что я могу скоро уйти, Олег Иванович стал наигрывать Левицкого. Я его в этом смысле понимаю. А потом в Киеве сломался Шовковский. Всё было решено за два дня. Я даже ни с кем не попрощался. Вещи из Тарасовки забирали родственники", — сказал экс-вратарь красно-белых.
В 2001 году «Спартак» стал чемпионом России, после чего клуб долгое время не мог завоевать золотые медали первенства. Следующая победа красно-белых в чемпионате случилась через 16 лет в сезоне-2016/17.
Ранее Филимонов заявил о том, что завершит карьеру 27 мая.
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