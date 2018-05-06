Ещё
Филимонов рассказал о проблемах «Спартака», которые начались в 2001 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Филимонов рассказал о проблемах «Спартака», которые начались в 2001 году 

Soccer News 55 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший вратарь "Спартака" Александр Филиминов вспомнил о своем переходе из стана «красно-белых» в киевское «Динамо» в 2001 году.
"Уход из «Спартака» и переезд в Киев в 2001 году — не ошибка. Я тогда уже видел, что клуб пошёл не той дорогой. Странные трансферы, непонятные люди в «Спартаке», которые раньше ни при каких раскладах не могли оказаться в команде. Атмосфера была уже не та. Я лично переговорил с Романцевым и сказал ему, что хотел бы поиграть в Европе. Понимая, что я могу скоро уйти, Олег Иванович стал наигрывать Левицкого. Я его в этом смысле понимаю. А потом в Киеве сломался Шовковский. Всё было решено за два дня. Я даже ни с кем не попрощался. Вещи из Тарасовки забирали родственники", — приводят слова Филимонова российские СМИ.
Напомним, что в 2001 году «Спартак» завоевал золотые медали, но в следующий раз клуб сумел стать чемпионом России только через 16 лет.
Soccer News: последние новости
"Зенит" может переманить президента "Локомотива" "Ливерпуль" готов выложить 60 миллионов евро за вингера дортмундской "Боруссии" Победы "Галатасарая" и "Фенербахче": в Турции продолжается борьба за чемпионство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера34
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой76
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Шарапова одержала долгожданную победу17
Медведеву обвинили в предательстве100
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение