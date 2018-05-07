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«Спартак» хочет активировать опцию выкупа Максимовича
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«Спартак» хочет активировать опцию выкупа Максимовича 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: https://vk.com/fcsm_official
Руководство московского "Спартака" готово выкупить у итальянского «Наполи» защитника Николу Максимовича, который выступает за красно-белых на правах аренды, сообщает "Советский спорт".
По информации «Tuttimercatoweb», итальянцы намерены выручить за футболиста полную сумму отступных, прописанную в контракте. Она составляет €14 млн  Максимович пришел в «Спартак» зимой 2018 года, его контракт с московской командой заканчивается 30 июня.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет досрочно увольнять Пилипчука.
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