Сарри: «Если „Наполи“ не сможет удержать игроков, то эра закончена»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после ничьей с «Торино» (2:2) подвел итоги сезона-2017/18. Потеряв очки, неаполитанцы практически лишились шансов на чемпионский титул — они на шесть очков отстают от «Ювентуса» за два тура до конца чемпионата.

”В каком-то смысле «Наполи» просто не укомплектован так, чтобы бороться с «Ювентусом». Учитывая это, мы провели невероятную кампанию. И нам не повезло — в какой-то момент мы за четыре минуты лишились лидерства и стали отставать от «Юве» на четыре очка. Эти четыре минуты были в конце матча «Интер» — «Ювентус» и в начале игры «Фиорентина» — «Наполи».

С теми ресурсами, что есть у нас в распоряжении, месяцами играя без Аркадиуша Милики и Фаузи Гуляма, мы просто не могли выдержать этот удар. Мы должны быть довольны тем, чего добилась эта команда.

Если эра этой команды окончена, это дело клуба. Если клуб не сможет удержать шесть-семь игроков, то эра явно закончена. У этой группы игроков есть культура тяжелого труда, они готовы бросать себе вызовы. Мы могли добиться большего без тех двух травм. Но физическая готовность не так важна, как психологическая", — цитирует Сарри Football Italia.