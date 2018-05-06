Ещё
Сарри: «Если „Наполи“ не сможет удержать игроков, то эра закончена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сарри: «Если „Наполи“ не сможет удержать игроков, то эра закончена» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после ничьей с «Торино» (2:2) подвел итоги сезона-2017/18. Потеряв очки, неаполитанцы практически лишились шансов на чемпионский титул — они на шесть очков отстают от «Ювентуса» за два тура до конца чемпионата.
”В каком-то смысле «Наполи» просто не укомплектован так, чтобы бороться с «Ювентусом». Учитывая это, мы провели невероятную кампанию. И нам не повезло — в какой-то момент мы за четыре минуты лишились лидерства и стали отставать от «Юве» на четыре очка. Эти четыре минуты были в конце матча «Интер» — «Ювентус» и в начале игры «Фиорентина» — «Наполи».
С теми ресурсами, что есть у нас в распоряжении, месяцами играя без Аркадиуша Милики и Фаузи Гуляма, мы просто не могли выдержать этот удар. Мы должны быть довольны тем, чего добилась эта команда.
Если эра этой команды окончена, это дело клуба. Если клуб не сможет удержать шесть-семь игроков, то эра явно закончена. У этой группы игроков есть культура тяжелого труда, они готовы бросать себе вызовы. Мы могли добиться большего без тех двух травм. Но физическая готовность не так важна, как психологическая", — цитирует Сарри Football Italia.
SPORT24.ru: последние новости
«Крылья Советов» победили «Кубань» и вернулись в РФПЛ Пейчинович: «Я хотел бы остаться в «Локомотиве», чувствую себя в клубе, как в семье» Экс-главный тренер «Зенита» Виллаш-Боаш ведет переговоры с дортмундской «Боруссией»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера34
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой76
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Шарапова одержала долгожданную победу17
Медведеву обвинили в предательстве100
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение