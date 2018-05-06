Валерий Баринов: «Юрий Палыч действительно гениален»

— Около полугода назад я был на телепередаче у Александра Шмурнова , и там спросили: «Если вы верите, что „Локомотив“ станет чемпионом, то почему?» Я сказал: «Потому что у нас гениальный тренер», — приводит «МК» слова Баринова. Юрий Палыч действительно гениален. Он сумел сплотить, воспитать и вооружить команду, сподвигнуть ее на подвиг.

Футбол — коллективная игра. Тут очень важно, чтобы все игроки команды дышали в одном ритме, в одном ритме бились их сердца, чтобы у них была вера, что одни — единое целое. Это всегда или почти всегда делает тренер. Он внушает ребятам эту веру, дает им силу — и тогда они готовы на многое. В этот раз произошло именно так. Были сбои, ошибки, тревоги, волнение, но в конце концов рельсы, по которым мы ехали, оказались правильными, прямыми и привели к победе.

— Удастся ли, на ваш взгляд, сохранить и приумножить достигнутое в будущем?

— Будет следующий сезон — будет пища. Сегодня мы счастливы! Думая о будущем, не упускайте моменты счастья. Будущее придет и необязательно окажется таким радостным. Давайте радоваться сегодняшнему дню!