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Валерий Баринов: «Юрий Палыч действительно гениален»
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Валерий Баринов: «Юрий Палыч действительно гениален» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Валерий Баринов, актер театра и кино, давний болельщик «Локомотива» и друг Юрия Семина, назвал причины успеха железнодорожников в чемпионате России-2017/18. В 29-м туре красно-зеленые обыграли "Зенит" (1:0) и досрочно завоевали титул.
— Около полугода назад я был на телепередаче у Александра Шмурнова, и там спросили: «Если вы верите, что „Локомотив“ станет чемпионом, то почему?» Я сказал: «Потому что у нас гениальный тренер», — приводит «МК» слова Баринова. Юрий Палыч действительно гениален. Он сумел сплотить, воспитать и вооружить команду, сподвигнуть ее на подвиг.
Футбол — коллективная игра. Тут очень важно, чтобы все игроки команды дышали в одном ритме, в одном ритме бились их сердца, чтобы у них была вера, что одни — единое целое. Это всегда или почти всегда делает тренер. Он внушает ребятам эту веру, дает им силу — и тогда они готовы на многое. В этот раз произошло именно так. Были сбои, ошибки, тревоги, волнение, но в конце концов рельсы, по которым мы ехали, оказались правильными, прямыми и привели к победе.
— Удастся ли, на ваш взгляд, сохранить и приумножить достигнутое в будущем?
— Будет следующий сезон — будет пища. Сегодня мы счастливы! Думая о будущем, не упускайте моменты счастья. Будущее придет и необязательно окажется таким радостным. Давайте радоваться сегодняшнему дню!
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