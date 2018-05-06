Витиньо: «В ближайшие годы Чалов в сборную попадёт»

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о разгроме «Арсенала» (6:0) в матче 29-го тура премьер-лиги и прогрессе форварда Фёдора Чалова . В этой встрече 20-летний россиянин оформил хет-трик.

— Вы как-то очень легко забили шесть голов «Арсеналу».

— Легко никогда не бывает. Просто смогли забить быстрый гол, и сопернику пришлось раскрываться, идти в атаку. Мы же смогли увеличить преимущество. Вот и результат.

— Вратарь «Арсенала» тоже «помог»?

— Он вряд ли мог спасти команду хотя бы в одном из моментов. Все наши мячи были забиты с близкого расстояния, никто не мешал бить. Так что вратарю было трудно что-то сделать. Тут полностью наша заслуга.

— Чалов забил три мяча и с каждым матчем играет все лучше.

— Он сейчас и правда на подъеме, прогрессирует. И команда хорошо использует его сильные стороны.

— Дорос Чалов до сборной России?

— Ну это тренеру сборной решать. Чалов еще молод, и в какой-то момент сезона вообще не выходил на поле. Но потом получил шанс и классно им воспользовался. У Фёдора еще все впереди. А чемпионат мира — это турнир, где важен опыт. Думаю, что в ближайшие годы он в сборную попадет.