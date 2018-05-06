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Витиньо: «В ближайшие годы Чалов в сборную попадёт»
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Витиньо: «В ближайшие годы Чалов в сборную попадёт» 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о разгроме «Арсенала» (6:0) в матче 29-го тура премьер-лиги и прогрессе форварда Фёдора Чалова. В этой встрече 20-летний россиянин оформил хет-трик.
— Вы как-то очень легко забили шесть голов «Арсеналу».
— Легко никогда не бывает. Просто смогли забить быстрый гол, и сопернику пришлось раскрываться, идти в атаку. Мы же смогли увеличить преимущество. Вот и результат.
— Вратарь «Арсенала» тоже «помог»?
— Он вряд ли мог спасти команду хотя бы в одном из моментов. Все наши мячи были забиты с близкого расстояния, никто не мешал бить. Так что вратарю было трудно что-то сделать. Тут полностью наша заслуга.
— Чалов забил три мяча и с каждым матчем играет все лучше.
— Он сейчас и правда на подъеме, прогрессирует. И команда хорошо использует его сильные стороны.
— Дорос Чалов до сборной России?
— Ну это тренеру сборной решать. Чалов еще молод, и в какой-то момент сезона вообще не выходил на поле. Но потом получил шанс и классно им воспользовался. У Фёдора еще все впереди. А чемпионат мира — это турнир, где важен опыт. Думаю, что в ближайшие годы он в сборную попадет.
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