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Беляев: «С самого начала бегали, как потерянные в лесу»
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Беляев: «С самого начала бегали, как потерянные в лесу» 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Арсенала» Максим Беляев подвёл итоги матча с ЦСКА (0:6) в эфире клубного канала.
— С самого начала что-то не задалось. Мы бегали, как потерянные в лесу, кричали друг другу «Эге-гей! Вы где?» Не могли друг друга найти. Создавалось такое впечатление. ЦСКА сегодня был быстрее и сильнее, чем мы. Ну бывают такие матчи, что теперь делать? Бутсы не будем на гвоздь вешать, будем продолжать играть. Нам остается только последний заключительный матч в этом сезоне при своих болельщиках при полных трибунах, нужно выйти и выиграть и все.
— Сегодня болельщики особенно хорошо поддерживали, особенно в первые 20 минут, их было хорошо слышно, они иногда перекрикивали фанатов ЦСКА. Что бы им хотелось сказать поле такого результата?
— Они в отличие от нас всегда молодцы. Мы, к сожалению, сегодня их подвели. Подвели еще Игоря Обухова. Хочется пожелать ему, чтобы парень не расстраивался, сегодня дебют, а мы взяли и смазали ему. Мы его поддержали, это абсолютно не его вина, мы, полевые игроки, сегодня просто подвели его.
— Последний матч с «Локомотивом», который приедет в ранге чемпиона, и, наверное, особенно сложно будет против него играть в плане психологии. Вот здесь как будете готовиться к «Локомотиву»?
— У нас уже есть опыт побеждать досрочно ставших чемпионами команд, это в прошлом сезоне мы победили «Спартак». Надеюсь, что мы сможем повторить то же самое. Ждем всех болельщиков, простите нас за этот неудачный матч, но что теперь поделать? Давайте дальше двигаться и забудем эту игру, ждем вас через неделю, дадим бой обязательно.
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