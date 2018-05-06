Бумаль: «Мы играли лучше „Амкара“, часто создавали моменты»

Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль после матча против «Амкара» согласился ответить на вопросы журналистов.

— Петрюс, чего сегодня не хватило команде для положительного результата? — Не хватило голов. Мы ошиблись дважды. И из-за этого пропустили, — приводит слова Бумаля пресс-служба «Урала». — Но, считаю, сегодня мы играли лучше соперника, часто создавали моменты. Единственное, нам не хватило терпения и реализации моментов. Но, надо сказать, что соперник сегодня был очень хорошо настроен. Возможно, именно в настрое они нас превзошли.

— Однажды в твоей карьере был случай, когда ты забрал мяч у капитана и самостоятельно решил пробить пенальти. Сегодня таких мыслей не было?

— У меня, конечно, всегда есть желание пробить пенальти. Но у нас в команде есть люди, которые выполняют эти удары. Это три штатных пенальтиста. Эрик первый в этом списке. Важно смотреть на то, готов ли ты пробить. К сожалению, у Эрика сегодня не получилось забить. Но сейчас важно, чтобы одноклубники и болельщики выразили ему доверие и поддержку. Эрик в каждой игре нам помогает. Это наш лидер. Ничего страшного не произошло. Мы будем работать дальше.

— Главный тренер «Амкара» на пресс-конференции сказал, что доволен тем, как его футболисты оказывали давление на вашу команду, в том числе и на тебя. Чувствовал на себе это давление?

— Если честно, какого-то давления на себе не ощущал сегодня. Против меня никто не играл персонально. Мы все время владели мячом, проводили атаки. И сегодня был тот редкий случай, когда я много провел времени в атаке. Я сегодня был не в роли опорного полузащитника, а в роли атакующего инсайда. И вообще не ощущал давления. Тренеру соперника надо было сказать, что он доволен удачей, которую имел сегодня «Амкар». Соперники играли длинными передачами, стараясь подбирать мяч. Как играть персонально против опорного полузащитника, когда мяч постоянно в воздухе?