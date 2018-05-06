Открыта регистрация на турнир «Россия Любит Футбол!»

Открыта регистрация команд на второй ежегодный турнир по мини-футболу «Россия Любит Футбол!», который состоится 12 мая в ОК «Лужники». Традиционно состязания любительских команд занимают особое место на спортивно-музыкальном фестивале РЛФ ФЕСТ. В этом году турнир по мини-футболу пройдет на полях 6 и 9. Команды зрителей РЛФ ФЕСТ 2018 не просто сразятся за призовые места, но и поддержат российских футболистов на чемпионате мира по футболу, который стартует в России через месяц после проведения фестиваля.

Для того, чтобы принять участие в турнире, спортивным поклонникам РЛФ ФЕСТ необходимо пройти несложную регистрацию на официальной странице luzhniki-free.ru. Турнир проходит по мини-футбольным правилам. В составе одной команды — вратарь и четыре полевых игрока. Принять участие смогут все желающие. Заявки допускаются в трех категориях (до 16 включительно, 17-20 лет, 21+).

12 мая, во второй половине дня будут подведены итоги турнира. Регламент турнира опубликован на официальном сайте rlffest.ru.

"Россия Любит Футбол!" — общественное движение, созданное 19 апреля 2016 года с целью популяризации футбола и расширения сообщества любителей этого вида спорта.

РЛФ ФЕСТ — масштабный фестиваль футбольных болельщиков. Первый такой фестиваль состоялся 16 сентября 2017 года на территории ОК «Лужники» и собрал 25 000 гостей и 10 000 участников футбольного турнира. Основу музыкального плэйлиста первого фестиваля составили Big Russian Boss, Дельфин, Noize MC Второй фестиваль «Россия Любит Футбол!», приуроченный к старту чемпионата мира по футболу 2018 в России, снова пройдет 12 мая на территории ОК «Лужники». Церемония открытия состоится в 14:00, после чего гостей ожидает концерт.

Вход на фестиваль и концерт для зрителей — бесплатный.