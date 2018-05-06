«Рома» минимально одолела «Кальяри» благодаря голу Юндера

Воскресная программа 36-го Серии А завершилась на Сардинии. Местный клуб «Кальяри» принял римскую «Рому».

Протокол игры

Кальяри

15' Юндер Дженгиз (0:1)

Запасные: Дессена Даниэле • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Мьянге Сенна • Кроста Лука • Калигара Фабрицио

06 мая. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).

Подопечные Эусебио ди Франческо в середине недели едва не стали героями Италии. До овертаймов и возможного финала Лиги чемпионов не хватило одного гола. «Волки» действительно переиграли «Ливерпуль», и, если бы не спорные судейские решения, могли оказаться в решающем матче. Сложно будет римлянам перестроиться на внутренний чемпионат после столь эмоционального поединка. Тут нужно решать свои задачи, Лигу чемпионов на будущий год «волкам» никто не гарантировал. Вместе с соседями из «Лацио» они опережают «Интер» на 4 очка. Гандикап небольшой, за 3 тура всё может кардинально поменяться.

У «Кальяри» свои задачи. Команда не обезопасила себя от вылета из Серии А, так что проходного матч на Сардинии не получится. Всего на два очка подопечные Диего Лопеса возвышаются над зоной вылета. Побед не было уже три тура, «СПАЛ» смог немного приблизиться. В матче против «Ромы» от «Кальяри» тоже много не ждали. Букмекеры выдали коэффициент на победу хозяев в районе 7,5. Однако те начали матч активно. Диего Фариас воспользовался свободой у ворот Алиссона и пробил со средней дистанции. Хорошо закручивал мяч форвард, но в ворота не попал. Тем не менее, Бекеру пришлось размяться.

Встрепенулась «Рома», проведя две опаснейшие атаки. И если в первом случае Юндер простил хозяев, замыкая прострел перед пустым углом ворот, пробил точно в распластавшегося защитника, то второй шанс турок реализовал. Не самый был очевидный момент для удара, Дженгиз находился на углу штрафной площади, а перед ним стоял защитник. Однако Юндер финтом качнул оппонента, после чего пробил без замаха из-под Фараго. Алессио Краньо не ожидал такого поворота событий, пустив мяч в дальний угол ворот.

"Рома" бросила играть после забитого мяча и едва не поплатилась. Максим Гоналон мог организовать автогол, подставив ногу под прострел Диего Фариаса, но спас гостей Алиссон. Потом Алессандро Дейола хлестко пробил со средней дистанции — мяч пролетел в сантиметрах от створа. «Волки» ничем не ответили, они итак смогли уйти на перерыв лидируя в счёте. После перерыва сценарий игры не изменился. «Кальяри» атаковал чуть больше, не всегда немного не хватало хозяевам. Фариаса подвела техника при обработке мяча, так был загублен чистый выход один на один, а Паволетти частенько нарушал правила, подталкивая соперников.

"Волки" скорее удерживали минимальный перевес, отсиживаясь у своих ворот. Из неприятных для них эпизодов случилась травма Бруно Переса, которого Эусебио ди Франческо вынужден был заменить на Алессандро Флоренци. Сумбурная игра так и протекала до последних минут. Однажды Александра Коларов прекрасным подкатом лишил Диего Фариаса выхода один на один с Алиссоном Бекером. Больше команды не создали опасных моментов, болельщики заскучали на трибунах. Сау мог разбудить фанатов «Кальяри», но Алиссон парировал удар форварда с 15-и метров.

Минимальная победа позволила «Роме» остаться на третьем месте, оторвавшись от «Лацио». На два очка «волки» опережают «орлов», на 4 — «Интер». Лига чемпионов на следующий сезон всё ближе, однако за 2 тура всё может измениться.