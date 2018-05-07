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Песков: Путин отметил твердость и последовательность правительства Медведева
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Песков: Путин отметил твердость и последовательность правительства Медведева 

ТАСС 5 минут назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что правительство Дмитрия Медведева проявило все необходимые качества для успешной работы в сложных современных условиях. Об этом, как сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства заявил на встрече с членами кабмина, который в понедельник сложит свои полномочия.
"Президент подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства — прим. ТАСС) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями как в стране, так и в мире", — отметил Песков.
"От правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли", — передал слова президента пресс-секретарь.
Песков также добавил, что президент в воскресенье поздно вечером поблагодарил за работу членов правительства, которое в понедельник, согласно Конституции, сложит с себя полномочия перед вновь вступившим на пост главой государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента, Путин особо отметил вклад в организацию командной работы премьера Дмитрия Медведева.
"Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства", — сказал Песков. «В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией», — сообщил пресс-секретарь.
"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева", — добавил Песков.
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