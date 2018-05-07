Песков: Путин отметил твердость и последовательность правительства Медведева

"Президент подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства — прим. ТАСС) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями как в стране, так и в мире", — отметил Песков.

"От правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли", — передал слова президента пресс-секретарь.

Песков также добавил, что президент в воскресенье поздно вечером поблагодарил за работу членов правительства, которое в понедельник, согласно Конституции, сложит с себя полномочия перед вновь вступившим на пост главой государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента, Путин особо отметил вклад в организацию командной работы премьера Дмитрия Медведева.

"Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства", — сказал Песков. «В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией», — сообщил пресс-секретарь.

"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева", — добавил Песков.