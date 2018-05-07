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Эрнесто Вальверде: «Барселона» сражалась во втором тайме и не ощущала отсутствия одного игрока
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Эрнесто Вальверде: «Барселона» сражалась во втором тайме и не ощущала отсутствия одного игрока 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Было много спорных эпизодов, мне нужно посмотреть повторы, чтобы со всем разобраться. Фол Серхи Роберто был странным. Я удивлен, что он ударил Марсело в лицо. Нужно посмотреть повтор этого момента по телевизору.
В такой игре всегда будет напряженность. В сегодняшнем матче она была с первой минуты. Мы все хотим побеждать своих соперников.
Голы были забиты слишком рано, а затем стало сложно из-за всех этих карточек. «Барселона» сражалась во втором тайме и не ощущала отсутствия одного игрока. Мы не останавливались атаковать. Нам пришлось много работать и никогда не сдаваться в нападении, — цитирует Вальверде Marca.
Напомним, матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 2:2.
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