Эрнесто Вальверде: «Барселона» сражалась во втором тайме и не ощущала отсутствия одного игрока

— Было много спорных эпизодов, мне нужно посмотреть повторы, чтобы со всем разобраться. Фол Серхи Роберто был странным. Я удивлен, что он ударил Марсело в лицо. Нужно посмотреть повтор этого момента по телевизору.

В такой игре всегда будет напряженность. В сегодняшнем матче она была с первой минуты. Мы все хотим побеждать своих соперников.

Голы были забиты слишком рано, а затем стало сложно из-за всех этих карточек. «Барселона» сражалась во втором тайме и не ощущала отсутствия одного игрока. Мы не останавливались атаковать. Нам пришлось много работать и никогда не сдаваться в нападении, — цитирует Вальверде Marca.

Напомним, матч на «Камп Ноу» завершился со счетом 2:2.