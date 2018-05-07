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Алексич: «Ещё раз доказали, что „Амкар“ — это команда, которая никогда не сдаётся»
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Алексич: «Ещё раз доказали, что „Амкар“ — это команда, которая никогда не сдаётся» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тренер «Амкара» Горан Алексич подвёл итоги матча с «Уралом» (2:0) в эфире клубного канала.
— «Урал» сегодня где-нибудь сюрпризы преподнес?
— Ну как? То, что ожидали, то и было. Игра была очень тяжелая, именно психологически, потому что сегодня нам только положительный результат давал нам надежду сохранить статус в Премьер-лиге.
— Все-таки это везение или нет — два голевых момента, реализованных в концовках таймов? В то же время «Урал» имел попадание в перекладину в первом тайме, Нигматуллин пенальти потащил во втором при счете 1:0.
— Сложно сказать. Психологически у нас сегодня был очень хороший настрой. Вот эта положительная энергия, когда команда выходит на поле с целью выиграть, доля везения всегда присутствует. В каких-то матчах ты проигрываешь, потому что не повезло, а вот этот матч сегодня был повторением многих игр сезона, когда мы проигрывали дома, а потом играли на выезде даже против чемпиона страны «Локомотива», где мы его два раза обыграли, и в Казани. Не буду повторяться, мы много матчей выиграли на выезде, а сегодня именно был вот этот большой настрой, положительная энергия. И футбольный бог был сегодня за нас и принес нам эту очень важную победу, и сейчас все в наших руках.
— Были моменты в матче, когда были сомнения в окончательном успехе. «Амкар» довольно ровно провел матч, не пытался как-то сразу придавить соперника, не сидел все время сзади. Как на ваш тренерский взгляд?
— Нам некогда думать об этом во время игры, есть большая сосредоточенность на сам матч. Надо при таких условиях оставаться спокойным и принимать решения, поэтому эти анализы у нас всегда после игры. Я хочу еще раз поздравить всех с этой победой. Она очень важна и для болельщиков, и для всех наших игроков, которые сегодня еще раз доказали, что «Амкар» — это команда, которая никогда не сдается.
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