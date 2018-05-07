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«Барселона» и «Реал» выдали боевую ничью
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«Барселона» и «Реал» выдали боевую ничью 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В центральном матче 36 тура испанской Примеры на «Камп Ноу» встречались «Барселона» и "Реал". «Барса» дважды вела в счете, но мадридцы оба раза отыгрались.
Хотя матч уже не имел турнирного значения, «эль-классико» получилось результативным и зрелищным. «Барселона» очень можно начала и к десятой минуте выигрывала 1:0. Луис Суарес после передачи Серхио Роберто отправил мяч в цель. Но уже через четыре минуты счет стал равным. Навес Тони Крооса, скидка Карима Бензема и точный удар Криштиану Роналду с близкого расстояния.
До перерыва счет мог измениться, как в одну, так и в другую стороны, но первый тайм завершился со счетом 1:1. Однако хозяева остались в меньшинстве. За удар Марсело был удален Серхио Роберто. Но после возобновления игры численного преимущества «Реала» не чувствовалось. Напротив, успеха добилась «Барселона» Лионель Месси получил пас от Суареса, обыграл двух соперников и неотразимо пробил -2:1. Шла 52 минута встречи.
"Реал" отыгрался через 20 минут после красивого удара Гарета Бэйла. Сопернки создали еще немало моментов, но встреча завершилась вничью 2:2.
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