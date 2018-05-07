Плющев: «У шведов на ЧМ очень высокий уровень, но их всегда подводило неприятие жесткой игры»

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о старте действующих чемпионов мира шведов на ЧМ-2018. Сборная Швеции разгромила белорусов (5:0) и победила чезов (3:2). Шведы — вторые в группе А, после россиян.

«У шведов очень высокий уровень — хорошие подготовленность и индивидуальное мастерство. Очень хорошие движение и владение шайбой. Удивляюсь, насколько они держат шайбу в зоне соперника. Не отдавая ее. Это наблюдалось и в первом матче, и в втором. Если сравнивать их с североамериканцами — конечно, у них немного другой хоккей. Североамериканцы играют в более плотный и жесткий хоккей, шведов всегда подводило неприятие жесткой игры. Если они сумеют это преодолеть, то с ними будет очень тяжело любому сопернику», — сказал Плющев в интервью ИА «Репорт — Информ».