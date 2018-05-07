Работники «Барселоны» по просьбе Пике сделали для команды чемпионский коридор

После матча 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» , который проходил на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счётом 2:2, тренерский штаб и другой персонал каталонского клуба сделал для команды импровизированный чемпионский коридор по просьбе защитника Херарда Пике, сообщает Marca.

В тот момент, когда игроки «Барселоны» уже собирались уходить с поля, Пике взял микрофон и заявил: «Раз они отказались сделать нам чемпионский коридор, а мы являемся одной семьёй, прошу работников сделать это для нас прежде, чем мы уйдём с поля». После этого работники клуба выстроились в две шеренги около выхода с поля и проводили игроков в раздевалку аплодисментами.