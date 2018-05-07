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Работники «Барселоны» по просьбе Пике сделали для команды чемпионский коридор
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Работники «Барселоны» по просьбе Пике сделали для команды чемпионский коридор 

Чемпионат.com 1 час назад
После матча 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который проходил на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счётом 2:2, тренерский штаб и другой персонал каталонского клуба сделал для команды импровизированный чемпионский коридор по просьбе защитника Херарда Пике, сообщает Marca.
В тот момент, когда игроки «Барселоны» уже собирались уходить с поля, Пике взял микрофон и заявил: «Раз они отказались сделать нам чемпионский коридор, а мы являемся одной семьёй, прошу работников сделать это для нас прежде, чем мы уйдём с поля». После этого работники клуба выстроились в две шеренги около выхода с поля и проводили игроков в раздевалку аплодисментами.
Чемпионат.com: последние новости
«Барселона – «Реал» — 2:2. Примера. 36-й тур. 6 мая 2018 года. Обзор матча Марат Балаев: скорее всего, после боя с Юсуфовым закончу карьеру «Реал» сыграл вничью с «Барселоной», дважды проигрывая в счёте по ходу матча
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