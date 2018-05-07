Главный тренер АЕКа: мы заслужили этот успех

Главный тренер АЕКа Драган Сакота прокомментировал успех своих подопечных в финале турнира против «Монако».

«Благодаря нашим поклонникам на матче была невероятная атмосфера, этот день останется в истории АЕК. Мы прошли трудный путь, чтобы добраться до этого момента. Сначала в нас никто не верил, но, как только мы оказались здесь, на нас оказывалось серьёзное давление, потому что все ожидали нашей победы. Мы смогли побдеить лучшую команду лиги в финале и мы действительно заслужили этот успех», — приводит слова Сакоты официальный сайт Лиги чемпионов ФИБА.