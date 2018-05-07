Зидан: «Реал» упустил возможность одержать победу в матче с «Барселоной»

«Мы увидели хорошую игру, которая завершилась ничьей. Не знаю, заслуживала ли одна из команд этого результата в большой или меньшей степени, но получилось так, как получилось. Те, кто сегодня пришли посмотреть хорошую игру, остались довольны. Конечно, мы упустили возможность одержать победу. «Реал» создал много голевых моментов. Особенно в первом тайме. Тем не менее, матч закончился вничью.

Обычно противостояния «Реала» и «Барселоны» носят важное турнирное значение, но не сегодня. Нам нужно поздравить соперника с тем, чего он добился в чемпионате в этом сезоне.

Игра была сложной для арбитра, но я не собираюсь что-то комментировать по этому поводу. Было много сложных для оценки эпизодов, но это уже ни на что не повлияет», — цитирует Зидана Marca.