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Зидан: «Реал» упустил возможность одержать победу в матче с «Барселоной»
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Зидан: «Реал» упустил возможность одержать победу в матче с «Барселоной» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевую ничью с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
«Мы увидели хорошую игру, которая завершилась ничьей. Не знаю, заслуживала ли одна из команд этого результата в большой или меньшей степени, но получилось так, как получилось. Те, кто сегодня пришли посмотреть хорошую игру, остались довольны. Конечно, мы упустили возможность одержать победу. «Реал» создал много голевых моментов. Особенно в первом тайме. Тем не менее, матч закончился вничью.
Обычно противостояния «Реала» и «Барселоны» носят важное турнирное значение, но не сегодня. Нам нужно поздравить соперника с тем, чего он добился в чемпионате в этом сезоне.
Игра была сложной для арбитра, но я не собираюсь что-то комментировать по этому поводу. Было много сложных для оценки эпизодов, но это уже ни на что не повлияет», — цитирует Зидана Marca.
Чемпионат.com: последние новости
«Барселона – «Реал» — 2:2. Примера. 36-й тур. 6 мая 2018 года. Обзор матча Марат Балаев: скорее всего, после боя с Юсуфовым закончу карьеру «Реал» сыграл вничью с «Барселоной», дважды проигрывая в счёте по ходу матча
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