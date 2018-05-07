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Луис Суарес признался, что нарушил правила перед вторым голом «Барселоны»
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Луис Суарес признался, что нарушил правила перед вторым голом «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2) отметил, что арбитр Хосе Эрнандес-Эрнандес мог оставновить игру перед вторым голом каталонцев. Уругваец признался, что нарушил правила перед тем, как отдать пас на Лионеля Месси.
— В эпизоде со вторым голом был небольшой фол. Варан контролировал мяч, а я выставил ногу, но это решение арбитра, — приводит AS слова Суареса. — Мы хотели победить, но удаление Серхи Роберто помешало нам. Так что ничья — неплохой результат.
Барселона — Реал
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