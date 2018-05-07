Суарес признался, что совершил фол в эпизоде со вторым голом «Барселоны» в ворота «Реала»

ТАСС , 7 мая. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что нарушил правила в эпизоде со вторым голом в ворота "Реала" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Слова уругвайца приводит испанская газета AS. В воскресенье «Барселона» дома сыграла вничью с «Реалом» со счетом 2:2. "Думаю, там был небольшой фол, потому что Рафаэль Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге, — рассказал Суарес. — Очевидно, что «эль класико» всегда проходит в таких условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей". "Барселона" ранее обеспечила себе победу в чемпионате. Команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 87 очков в 35 матчах. «Реал» занимает третье место (72 очка).