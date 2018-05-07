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Суарес признался, что совершил фол в эпизоде со вторым голом «Барселоны» в ворота «Реала»
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Суарес признался, что совершил фол в эпизоде со вторым голом «Барселоны» в ворота «Реала» 

ТАСС 20 минут назад
ТАСС, 7 мая. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что нарушил правила в эпизоде со вторым голом в ворота "Реала" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Слова уругвайца приводит испанская газета AS.
В воскресенье «Барселона» дома сыграла вничью с «Реалом» со счетом 2:2.
"Думаю, там был небольшой фол, потому что Рафаэль Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге, — рассказал Суарес. — Очевидно, что «эль класико» всегда проходит в таких условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей".
"Барселона" ранее обеспечила себе победу в чемпионате. Команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 87 очков в 35 матчах. «Реал» занимает третье место (72 очка).
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