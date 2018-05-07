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Суарес: «Я сфолил на Варане и удивился, что судья засчитал гол Месси»
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Суарес: «Я сфолил на Варане и удивился, что судья засчитал гол Месси» 

SPORT24.ru 48 минут назад
Форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что нарушил правила в борьбе с Рафаэлем Вараном, после чего Лионель Месси отправил второй мяч в ворота ”Реала”. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью — 2:2.
”Мы дважды выходили вперед, удаление Серхи повредило нам, но команда была хороша в плане физической работы, здорово оборонялась. Ничья не была плохим результатом. Варан? Думаю, там был небольшой фол, потому, что он контролировал мяч, а я выставил ногу, но это решение рефери. Иногда они бывают в твою пользу, иногда нет. Я немного удивился, что судья дал продолжать игру”, — цитирует Суареса Movistar+.
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