Суарес: «Я сфолил на Варане и удивился, что судья засчитал гол Месси»

”Мы дважды выходили вперед, удаление Серхи повредило нам, но команда была хороша в плане физической работы, здорово оборонялась. Ничья не была плохим результатом. Варан? Думаю, там был небольшой фол, потому, что он контролировал мяч, а я выставил ногу, но это решение рефери. Иногда они бывают в твою пользу, иногда нет. Я немного удивился, что судья дал продолжать игру”, — цитирует Суареса Movistar+.