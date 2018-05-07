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Биография Владимира Путина
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Биография Владимира Путина 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.
С 1990 года — помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем — советник председателя Ленинградского городского совета.
С июня 1991 года — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно — с 1994 года — первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.
С августа 1996 года — заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.
С марта 1997 года — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации.
С мая 1998 года — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно — с марта 1999 года — секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.
С августа 1999 года — председатель правительства Российской Федерации.
С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности президента Российской Федерации.
26 марта 2000 года избран президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года.
14 марта 2004 года избран президентом Российской Федерации на второй срок.
C 8 мая 2008 года — председатель правительства Российской Федерации.
4 марта 2012 года избран президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2012 года.
18 марта 2018 года Владимир Путин вновь победил на выборах президента РФ, набрав 76,69% голосов. За действующего президента, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.
Кандидат экономических наук.
У Владимира Путина две дочери: Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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