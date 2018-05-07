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Более 145 тыс. детей тренируются в спортивных школах и центрах Москомспорта
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Более 145 тыс. детей тренируются в спортивных школах и центрах Москомспорта 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«За последние семь лет количество горожан, которые занимаются физкультурой и спортом, выросло вдвое — с 2,1 млн до более чем 4 млн человек. Свыше 145 тыс. из них — дети, которые тренируются в 82 спортивных школах и центрах Москомспорта. На выбор — 78 видов спорта: от плавания, баскетбола и хоккея до фигурного катания, единоборств и, конечно, футбола», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в 20 учреждениях Москомспорта открыты отделения футбола, где бесплатно занимаются около 15 тыс. человек. Занятия идут в четырех манежах и на 45 футбольных полях.
«В соответствии с адресной инвестиционной программой Москвы на 2017-2020 гг. в городе появится 10 спортивных комплексов с футбольными полями и всей необходимой инфраструктурой. Шесть современных арен столицы планирует построить для спортшкол в 2018-2019 гг. Четыре поля уже готовы», — сообщается в материале.
Отмечается, что на них осваивают тонкости игры воспитанники СК Олимпийской деревни-80, центра физической культуры и спорта САО, спортивной школы олимпийского резерва «Сокол» и центра спорта и образования «Чертаново». В столичных школах созданы все условия для игры и подготовки юных спортсменов.
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