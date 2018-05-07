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Капитан «Реала» заявил о давлении на судей со стороны Месси
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Капитан «Реала» заявил о давлении на судей со стороны Месси 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в перерыве матча 36-го тура чемпионата Испании оказывал давление на судейскую бригаду во главе с рефери Алехандро Эрнандес-Эрнандесом, передает "Советский спорт".
"Месси в подтрибунном помещении оказал давление на рефери в перерыве матча. Не знаю, были ли там камеры. И не знаю, принимал бы судья другие решения во втором тайме, не случись этого. Это футбол, все должно остаться на поле. Покуда это не наносит тебе какой-то вред, нужно относиться к этому с уважением", — приводит слова Рамоса Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 2:2.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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