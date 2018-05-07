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Рамос: «Месси оказал давление на судью, а Суарес тянул время»
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Рамос: «Месси оказал давление на судью, а Суарес тянул время» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Защитник ”Реала” Серхио Рамос поделился впечатлениями от гостевого матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», завершившегося со счетом 2:2. В числе прочего Рамос заявил, что нападающий «Барсы» Лионель Месси оказал давление на судью.
”Мы провели хорошую игру с первой до последней минуты. Конечно, нам хотелось прервать беспроигрышную серию «Барселоны», но матч завершился вничью, и это была хорошая подготовка к финалу Лиги чемпионов.
Что касается эпизода с Суаресом, когда он лежал на газоне, а мы не выбили мяч… Зная его стиль игры, могу сказать, что он пытался тянуть время. При всем уважении к «Барселоне», я не трогал его вообще.
В перерыве Месси оказал определенное давление на судью в туннеле. Не знаю, зафиксировали это камеры или нет. И не знаю, повлияло ли это на решения арбитра во втором тайме", — цитирует Рамоса Football Espana.
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