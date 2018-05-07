Рамос: «Через несколько лет можем встретиться с Иньестой в чемпионате Китая»

Защитник ”Реала” Серхио Рамос намекнул, что в будущем может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Недавно стало известно о предстоящем переезде в Китай полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты . Накануне Иньеста принял участие в матче «Барселона» — «Реал» (2:2) в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Это последнее Эль-Класико в карьере Иньесты, который по окончании сезона покинет «Барселону». ”Через несколько лет мы с Иньестой можем встретиться в чемпионате Китая”, — сказал испанским журналистам Рамос, слова которого приводит Marca.