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Марсело: «Знаем, на что способен Суарес, поэтому не стали выбивать мяч»
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Марсело: «Знаем, на что способен Суарес, поэтому не стали выбивать мяч» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник мадридского ”Реала” Марсело, подводя итоги выездного матча 36-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:2), прокомментировал спорные с точки зрения судейства эпизоды.
"По поводу эпизода с Суаресом, когда он лежал на газоне, а мы не выбили мяч. Ничего необычного не произошло. Мы знаем, на что способны отдельные футболисты. Мы знали, что там ничего серьезного и не выбили мяч, потому что не хотели.
Думаю, мы заслужили победу, у нас было больше шансов. Мы доминировали и контролировали ход матча, но мы не смогли забить больше голов, чем они. В первом тайме мы играли лучше, а во втором до конца сражались за победу.
Эпизод с Альбой? Он ударил меня, и я упал. Но таков футбол. Судьи могут ошибаться, особенно в Класико, где работать очень сложно", — цитирует Марсело Mundo Deportivo.
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