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Бускетс: «Судейство никак не отразилось на результате Класико»
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Бускетс: «Судейство никак не отразилось на результате Класико» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничейный исход матча 36-го тура Примеры с ”Реалом” (2:2) и продление беспроигрышной серии каталонцев. По мнению Бускетса, судейство не сильно повлияло на итоговый результат.
"Я не видел повторов спорных моментов, но судейство не имеет никакого отношения к итоговому результату. Мы провели отличный матч, особенно после удаления. Мы остаемся непобежденными в Примере, у нас даже была возможность повести со счетом 3:1.
Чемпионат Испании очень важен для нас. Если нам удастся закончить сезон без поражений и установить рекорд, эт будет здорово. Но во время матчей мы думаем о победе, а не о рекорде", — цитирует Бускетса Marca.
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