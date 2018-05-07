Бускетс: «Судейство никак не отразилось на результате Класико»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничейный исход матча 36-го тура Примеры с ”Реалом” (2:2) и продление беспроигрышной серии каталонцев. По мнению Бускетса, судейство не сильно повлияло на итоговый результат.

"Я не видел повторов спорных моментов, но судейство не имеет никакого отношения к итоговому результату. Мы провели отличный матч, особенно после удаления. Мы остаемся непобежденными в Примере, у нас даже была возможность повести со счетом 3:1.

Чемпионат Испании очень важен для нас. Если нам удастся закончить сезон без поражений и установить рекорд, эт будет здорово. Но во время матчей мы думаем о победе, а не о рекорде", — цитирует Бускетса Marca.