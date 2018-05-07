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Зидан: «В следующем году мы увидим такое же судейство»
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Зидан: «В следующем году мы увидим такое же судейство» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан на фоне скандального судейства во вчерашнем Эль Класико заявил о необходимости введения видеоповторов.
"Сейчас у нас нет видеоповторов. И в следующем году мы увидим такое же судейство, потому что видеоповторов не будет. С VAR многое изменится, посмотрим, как будут заканчиваться матчи подобного плана" — сказал Зидан.
Напомним, что арбитр Алехандро Эрнандес, обслуживавший матч между «Барселоной» и «Реалом», во втором тайме допустил две ошибки в пользу «сине-гранатовых».
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