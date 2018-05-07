Серхио Бускетс: Судейство никак не отразилось на результате класико

— Я не видел повторов спорных моментов, но судейство не имеет никакого отношения к итоговому результату. Мы провели отличный матч, особенно после удаления. Мы остаемся непобежденными в примере, у нас даже была возможность повести со счетом 3:1.

Чемпионат Испании очень важен для нас. Если нам удастся закончить сезон без поражений и установить рекорд, эт будет здорово. Но во время матчей мы думаем о победе, а не о рекорде, — цитирует Бускетса Marca.