Массимо Каррера: Я хочу продолжать тренировать «Спартак» 

«Я прочитал много газетных заметок в последнее время, но правда сводится к одному: в »Спартаке" я чувствую себя как дома, у меня еще один год по действующему контракту. Я хочу продолжить работу с командой и побеждать с ней", — написал Каррера в сети Instagram., «I read so many newspaper articles, but the truth is only one: at Spartak I feel at home, I have another year of contract and I WANT to continue to be the coach and win with Spartak🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪ ️