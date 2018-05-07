Сарри: «У „Ювентуса“ больше очков, а я люблю играть в хороший футбол и рисковать»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри выразил мнение, что неаполитанская команда еще может расти, но его беспокоит трансферная политика, провдимая президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Также Сарри подчеркнул, что не собирается отказываться от своей атакующей философии.

"У этой команды все еще есть возможность расти. Я вижу, как парни работают и каждый день ставят перед собой новые задачи. Этот состав может сделать больше, но мы должны понимать, какое будущее у 20 разных футболистов. Я не могу точно сказать, что произойдет.

Исход сезона могут решить несколько эпизодов. Нет смысла спорить о том, кто заслуживает этого больше. У «Ювентуса» больше очков — это все, что можно сказать. Я же предпочитаю играть в хороший футбол и рисковать", — цитирует Сарри Football Italia.