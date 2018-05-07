Марселу: «Когда-то судья ошибается, когда-то — нет. Ничего страшного не случилось»

Защитник "Реала" Марселу после матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2) отметил, что команда провела хорошую игру. По его словам, в ошибках арбитра Хосе Эрнандеса-Эрнандеса нет ничего страшного.

— Когда-то судья ошибается, когда-то — нет. Ничего страшного не случилось, — приводит AS слова Марселу. Главное, мы провели хороший матч, — цитирует Марселу AS. — Хотя, играя в большинстве, должны были действовать увереннее. Пенальти в ворота «Барсы»? Считаю, что на мне нарушили правила. Удаление Роберто? Я почувствовал удар по лицу, но повтор момента еще не видел.

Барселона — Реал