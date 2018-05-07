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Марселу: «Когда-то судья ошибается, когда-то — нет. Ничего страшного не случилось»
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Марселу: «Когда-то судья ошибается, когда-то — нет. Ничего страшного не случилось» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Защитник "Реала" Марселу после матча 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2) отметил, что команда провела хорошую игру. По его словам, в ошибках арбитра Хосе Эрнандеса-Эрнандеса нет ничего страшного.
— Когда-то судья ошибается, когда-то — нет. Ничего страшного не случилось, — приводит AS слова Марселу. Главное, мы провели хороший матч, — цитирует Марселу AS. — Хотя, играя в большинстве, должны были действовать увереннее. Пенальти в ворота «Барсы»? Считаю, что на мне нарушили правила. Удаление Роберто? Я почувствовал удар по лицу, но повтор момента еще не видел.
Барселона — Реал
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