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Михаил Мамиашвили: «Готов обнять Тражукову, но мы должны говорить на одном языке»
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Михаил Мамиашвили: «Готов обнять Тражукову, но мы должны говорить на одном языке» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвел итоги чемпионата Европы в Каспийске и рассказал о своих отношениях с Инной Тражуковой, завоевавшей серебряную медаль.
"С Мамиашвили так и не обнялись". Откровения спортсменки после поражения в финале
— Что думаете о поражении Инны Тражуковой на последних секундах?
— Мне сложновато это комментировать. Я не меняю свое мнение: для того, чтобы побеждать, нужно каждую секунду умереть и снова родиться. Это все формируется в сознании во время тренировочного процесса. Если тебе что-то не удается, нужно с этим разобраться, а не допускать всегда одни и те же ошибки. Невозможно относиться к себе с поблажками, попытками оправдать свои же слабости. Нужно переступить через себя.
— Она посетовала, что вы с ней так и не обнялись после конфликта на Олимпиады в Рио. Вы готовы это сделать?
— Я готов ее обнять, конечно же! Я больше скажу, если она победит, я буду праздновать эмоциональнее, чем кто-либо. Я готов ей помогать, но мы должны говорить на одном языке. (Михаил ПОТАПОВ)
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