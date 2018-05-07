Михаил Мамиашвили: «Готов обнять Тражукову, но мы должны говорить на одном языке»

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвел итоги чемпионата Европы в Каспийске и рассказал о своих отношениях с Инной Тражуковой, завоевавшей серебряную медаль.

"С Мамиашвили так и не обнялись". Откровения спортсменки после поражения в финале

— Что думаете о поражении Инны Тражуковой на последних секундах?

— Мне сложновато это комментировать. Я не меняю свое мнение: для того, чтобы побеждать, нужно каждую секунду умереть и снова родиться. Это все формируется в сознании во время тренировочного процесса. Если тебе что-то не удается, нужно с этим разобраться, а не допускать всегда одни и те же ошибки. Невозможно относиться к себе с поблажками, попытками оправдать свои же слабости. Нужно переступить через себя.

— Она посетовала, что вы с ней так и не обнялись после конфликта на Олимпиады в Рио. Вы готовы это сделать?