Велоспорт — Старт международной женской велогонки на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая / Синьхуа / — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)

Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)