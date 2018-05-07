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Велоспорт — Старт международной женской велогонки на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018
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Велоспорт — Старт международной женской велогонки на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
Дуюнь /пров. Гуйчжоу/, 6 мая /Синьхуа/ — Международная женская велогонка на шоссе «Панорама Гуйчжоу» 2018 года стартовала сегодня в городском уезде Дуюнь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В соревнованиях принимают участие 16 команд из 14 стран и районов мира, включая США, Бельгию и Италию. (Синьхуа/Тао Лян)
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