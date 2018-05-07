Ди Франческо: «Рома» не будет играть с «Ювентусом» на ничью»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал выездную победу над «Кальяри» (1:0) в 36-м туре Серии А, отдельно похвалив голкипера команды Алиссона Беккера. В активе команды из Рима 73 очка после 36 матчей. «Рома» обогнала «Лацио» и вышла на третье место в турнирной таблице.

”Отдаю должное «Кальяри» за эту игру, но нужно помнить, что у нас был ограниченный состав. Манолас получил травму, и нам пришлось полагаться на Капрадосси. Слава богу, он справился и максимально воспользовался этой нелегкой ситуацией. Он много работал и заслужил этот шанс.

Алиссон работает с защитниками. Он не просто вратарь, но и чистильщик. У него сильный характер, он делает все для команды, что, поверьте, очень важно", — цитирует Ди Франческо Mediaset Premium.

В следующем туре «Рома» на своем поле принимает «Ювентус», которому осталось набрать 1 очко до оформления чемпионства. Что касается римлян, то ничья с туринцами практически гарантирует им попадание в четверку по итогам сезона.

”Мы не будем играть на ничью, это не часть моей философии. Я думаю совершенно по-другому и намерен донести до моих игроков, что в матче с «Ювентусом» нам нужны все 3 очка”, — добавил Ди Франческо.