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Тим Кэхилл вошел в предварительный состав сборной Австралии на ЧМ-2018
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Тим Кэхилл вошел в предварительный состав сборной Австралии на ЧМ-2018 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк определился с предварительной заявкой на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС.
По информации Reuters, предварительный состав австралийской команды выглядит следующим образом:
Вратари: Мэт Райан ("Брайтон энд Хоув Альбион", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейенорд", Нидерланды), Митч Лангерак ("Нагоя", Япония);
Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Мэттью Юрман ("Сувон", Южная Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Уэстерн Сидней"), Трент Сейнсбери ("Грассхопер", Швейцария), Александар Шушняр ("Млада Болеслав", Чехия), Бэйли Райт ("Бристоль Сити", Англия), Фран Карачич ("Локомотив", Хорватия), Алекс Герсбах ("Ланс", Франция);
Полузащитники: Джош Бриллант ("Сидней"), Миле Единак ("Астон Вилла", Англия), Джексон Ирвайн ("Халл", Англия), Робби Круз ("Бохум", Германия), Массимо Луонго ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Троизи ("Мельбурн");
Нападающие: Тим Кэхилл ("Миллуолл", Англия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэттью Леки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Никита Рукавица ("Маккаби", Хайфа, Израиль), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн"), Джейми Макларен ("Хайберниан", Шотландия), Апостолос Янну (АЕК, Кипр).
На чемпионате мира — 2018 сборная Австралии сыграет в группе C с командами Франции, Дании и Перу.
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