Тим Кэхилл вошел в предварительный состав сборной Австралии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк определился с предварительной заявкой на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС

По информации Reuters, предварительный состав австралийской команды выглядит следующим образом:

Вратари: Мэт Райан ("Брайтон энд Хоув Альбион", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейенорд", Нидерланды), Митч Лангерак ("Нагоя", Япония);

На чемпионате мира — 2018 сборная Австралии сыграет в группе C с командами Франции, Дании и Перу.