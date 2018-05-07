Ван Марвейк огласил предварительный состав сборной Австралии по футболу на ЧМ-2018

ТАСС , 7 мая. Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк огласил предварительный состав команды на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

В список вошли 32 футболиста, он будет сокращен до 23 человек до 4 июня, когда наступит дедлайн для заявок на турнир.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Мэт Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейенорд", Нидерланды), Митч Лангерак ("Нагоя", Япония);

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франция, Дании и Перу.